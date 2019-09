Mokri en guerre contre l’intox

Après un très long silence médiatique, M. Abderrezak Makri a accordé un long entretien au quotidien arabophone El Khabar, le jeudi 4 septembre et part en guerre contre l’intox. En effet, le chef du MSP, dont une rumeur persistante faisait état de sa convocation par le tribunal militaire de Blida pour avoir rencontré Saïd Bouteflika a tenu à démentir l’information et déclaré qu’elle est infondée et sans le moindre sens. Il a accusé des “courants” d’avoir propagé cette rumeur car “le MSP est une formation politique qui a toutes les chances de remporter n’importe quelle élection, si celle-ci est transparente”, a-t-il déclaré. Le chef du MSP n’écarte pas la piste de la malveillance de ses adversaires au sein même de son parti.