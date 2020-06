Mohcine Belabbas garde toujours son immunité parlementaire

Jouissant toujours de son immunité parlementaire, le leader du parti RCD, Mohcine Belabbas, a annoncé sur les ondes de Radio M qu'il a été convoqué jeudi par la gendarmerie et qu'il se rendra vendredi sans fournir les motifs de cette convocation. Réagissant à l'annonce du président du Rassemblement pour la culture et la démocratie, relative à sa convocation par la gendarmerie, le Parquet général près la Cour d’Alger a affirmé jeudi que "ces convocations" interviennent dans le cadre d’"enquêtes dans une affaire de droit public". "Suite aux informations fallacieuses relayées au sujet des convocations adressées à M. Mohcine Belabbes, le Parquet général près la Cour d’Alger, et pour éclairer l’opinion publique, précise ce qui suit : les convocations adressées à Mohcine Belabbes par le biais de la gendarmerie nationale interviennent dans le cadre d’enquêtes dans une affaire relevant du droit public", lit-on dans un communiqué. "Il s’agit du décès d’une personne étrangère qui travaillait dans un chantier de construction d’un logement privé appartenant au susnommé (Mohcine Belabbes) qu’il n’a pas signalé", ajoute la même source, qui souligne que "les investigations ont montré que l’ouvrier décédé n’avait pas de permis de travail légal en Algérie et que la construction, elle-même, a été édifiée sans respect des normes urbanistiques". "Les investigations préliminaires sur la première affaire se poursuivent", conclut le parquet.