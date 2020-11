Mohcine Belabbas fustige Macron

Mohcine Belabbas, président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), s’en prend au chef de l’État français, Emmanuel Macron, suite aux propos de ce dernier au sujet de l’Algérie. Le chef de file du RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie, Mohcine Belabbas ne s’est pas gêné en ripostant au président français Emmanuel Macron, à propos de ses déclarations sur l’Algérie. L’héritier de Saïd Sadi, à la tête de la formation social-démocrate, accuse la France de bien pire que de l’ingérence dans les affaires souveraines des pays africains en général. Et du nôtre en particulier. L’homme à la tête du parti d’obédience démocrate s’irrite face à ce qu’il appelle des « leçons de démocratie et gouvernance ». Des leçons auxquelles s’exercerait Macron, selon lui. Les propos de Belabbas figurent sur son compte Facebook. Leur publication date d’hier 20 novembre. « S’adressant aux dirigeants africains, il se croit autorisé à distribuer des certificats de légitimité », écrit donc l’homme politique en faisant référence au président Macron.