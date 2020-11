Mohand Cherif Hannachi n’est plus :

L’ancien président de la JS Kabylie, Mohand Chérif Hannachi, est décédé, vendredi, à l’âge de 70 ans, a fait savoir le club de football, JSK, sur sa page Facebook. L’ancien joueur et patron de la formation kabyle de 1993 à 2017, était dans un état critique avant d’être infecté par le covid-19. Il a été hospitalisé au service de neurologie du sanatorium de Sidi Belloua, à Tizi Ouzou, puis au service de gastro-entérologie au CHU Nedir Mohamed avant son transfère au CHU Mustapha Pacha à Alger. Durant son parcours en tant que président de la JSK, l’enfant du fort national de la grande Kabylie remporte 10 titres à savoir, quatre championnats d'Algérie, la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe 1995 ainsi que trois Coupes de la CAF consécutives (2000, 2001 et 2002) et deux Coupes d'Algérie en 1994 et 2011.