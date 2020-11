Mohand Chérif Hannachi dans le coma

L’ancien joueur, dirigeant et président de le JS Kabylie, Mohand Chérif Hannachi, est infecté par le nouveau coronavirus, il est « testé positif au covid-19 », selon des informations rapportées par le journal arabophone « Ennaharonline ». Selon la même source, le président le plus titré en Algérie est dans un état de santé critique, où il est sous respiration artificielle et en soins intensifs à l’hôpital d’El Kouba dans la wilaya d’Alger. Pour rappel, l’ancien patron de la formation kabyle de 1993 à 2017 a séjourné la dernière semaine au service de neurologie de sanatorium de Sidi Belloua, situé sur les hauteurs de la ville de Tizi Ouzou, puis au service de gastro-entérologie au CHU ‘’Nedir Mohamed’’.