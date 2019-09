Mohamed Saïd rejette la présidentielle !

Dans un communiqué rendu public mercredi 25 septembre, Mohamed Saïd, président du Parti pour la liberté et la justice (PLJ) annonce “qu’il n’est pas concerné par ces élections tant qu’elles ne constitueront pas le couronnement d’un large consensus national qui ouvre la voie à un changement radical, et au renouvellement de la classe politique”. Sur les raisons qui ont conduit le PLJ à refuser de se lancer dans la course à la présidentielle, l’ancien ministre de communication rappelle que lors de son entrevue avec le panel, il avait demandé la mise en place de “3 mesures préalables pour la réussite du dialogue et la tenue d’une élection présidentielle libre et intègre”, explique-t-il. Les mesures que préconisaient Mohamed Saïd concernaient “la libération de l’action politique et associative et la remise en liberté des détenus d’opinion et le remplacement du gouvernement actuel ”.