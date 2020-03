Mohamed Kébir Addou rattrapé par la justice

Mohamed Kébir Addou, l’homme qui fut le consul général d’Algérie à Paris entre septembre 2014 et octobre 2019, a été convoqué par les services de sécurité pour qu’il soit entendu dans plusieurs dossiers de corruption et dilapidation de deniers publics, a rapporté le site Algérie1. Selon la même source, Mohamed-Kebbir Addou, à la tête de la wilaya d’Alger de 2004 à 2013, un long bail, du fait de ses relations privilégiées avec l’entourage du président Bouteflika, doit être entendu au sujet de « l’attribution de projets d’infrastructures dans la capitale ». Mohamed Kébir Addou était très proche de l’ancien président Bouteflika notamment de son frère Said Bouteflika. Il est lié à plusieurs hauts responsables civils. Ces hommes se fréquentent et se connaissent bien depuis 2000 date à laquelle Mohamed Kébir Addou était wali de Djelfa jusqu’à 2004. D’autres sources ajoutent que Mohamed Kébir Addou va être interrogé notamment à propos de plusieurs dossiers liés à la gestion des budgets et affaires de la wilaya d’Alger, la plus importante wilaya en Algérie. Des budgets colossaux ont été accordés à la wilaya d’Alger ces 10 dernières. Ces budgets sont estimés annuellement entre l’équivalent de 500 et 600 millions d’euros. Des projets et des marchés publics ont été conclus et accordés à des hommes d’affaires algériens ou des multinationales étrangères dans des conditions troublantes et douteuses. A L’ambassade d’Algérie à Paris, Mohamed Kébir Addou suscitait également la controverse et appliquait une politique qui était dictée selon les besoins et intérêts de son « mentor » Said Bouteflika. En mai 2017, le consul général de Paris, Mohamed Kébir Addou, fut accusé par l’Association de la communauté algérienne établie à l’étranger (ALCAEE) d’avoir fait pression sur la permanence de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, afin de classer sans suite la «réserve» contre la liste FLN d'une circonscription française qu'aurait déposée Bariza Khiari, candidate de l'opposition.