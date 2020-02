Mohamed Hattab placé sous contrôle judiciaire

Le Conseiller instructeur près la Cour suprême d’Alger a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de l’ancien ministre de la jeunesse et des sport, Mohamed Hattab. Le Conseiller instructeur près la Cour suprême d’Alger a auditionné, jeudi, l’ex-wali de Sidi Bel Abbes, Mohamed Hattab poursuivi pour plusieurs délits, indique un communiqué du procureur général près la même Cour. « Dans le cadre de l’instruction ouverte au niveau de la Cour suprême, le Conseiller instructeur a auditionné, jeudi 20 février 2020, M. Hattab Mohamed, ex-wali de Sidi Bel Abbes, accusé de plusieurs délits, dont l’octroi d’indus avantages en violation des dispositions législatives et réglementaires, dilapidation volontaire de deniers publics, abus de fonction et conflit d’intérêts », ajoute le communiqué. Le Conseiller instructeur a ordonné « le placement de l’accusé sous contrôle judiciaire avec retrait de ses passeports et obligation d’émargement une fois par mois devant lui », conclut le document.