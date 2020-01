Mohamed Djemaï devant le tribunal de Sidi M’hamed

Accusé de « menaces » et de « destruction de documents officiels », l’ex secrétaire général du FLN (Front de libération nationale) a comparu ce jeudi 02 janvier 2020 devant le juge d’instruction, prés le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger. En effet, Mohamed Djemai a été présenté ce jeudi au Tribunal pour être entendu sur plusieurs accusations. Djemai est accusé d’avoir participé à la dissimulation d’un dossier qui devrait être présenté pour des procédures judiciaires et à la destruction de documents officiels, avec la complicité d’une juge exerçant dans un tribunal à Alger. Il est également poursuivi pour des menaces et des insultes par SMS à l’encontre d’une personnalité publique connue sur la scène nationale.