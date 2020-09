Mohamed Bedjaoui inculpé dans l’affaire de l’autoroute est-ouest

Cité à maintes reprises dans le dossier de l’affaire de l’autoroute est-ouest, l’ancien ministre des affaires étrangères Mohamed Bedjaoui, vient d’être officiellement inculpé, aux côtés d’autres anciens ministres. En effet, selon des informations rapportées par le quotidien le Soir d’Algérie, citant des sources concordantes, ce nouveau revirement dans l’affaire de l’autoroute Est-ouest, intervient à la suite d’une procédure déclenchée il y a plusieurs mois par les instances judiciaires. Il s’agit de la réouverture de plusieurs dossiers don celui de l’autoroute est-ouest. Et c’est là que Mohamed Bedjaoui a été officiellement inculpé en tant que ministre des affaires étrangères. L’ancien MAE, « établi en France, avait fait l’objet de deux convocations auxquelles il n’a pas répondu. Et après étude du dossier, le juge a retenu les charges et a inculpé officiellement M. Bedjaoui.