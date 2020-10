Moh Chérif Hannachi transféré en France

L’ex-président de la JS Kabylie, Mohand Cherif Hannachi, a été transféré en urgence en France, a rapporté le site Dia-Algérie de l’entourage du club. Hannachi qui était hospitalisé à Tizi Ouzou, a vu son état de santé s’aggraver. De ce fait, il a été transféré en France pour des soins intensifs. L’ex-président de la JSK, souffre d’une maladie nerveuse, a-t-on précisé. Hannachi a été autorisé à sortir pour des raisons de santé. Il s’est déplacé à bord d’un vol d’Air France, la compagnie nationale Air Algérie n’ayant pas repris ses activités. Agé de 70 ans, Mohand Chérif Hannachi a eu un parcours remarquable au sein de la formation de la capitale du Djurdjura en tant que joueur avant d’être désigné à la tête du club au début des années 1990. Il faut savoir que le dirigeant peut s’enorgueillir d’un riche palmarès : dix titres à l’échelle nationale et continentale, quatre championnats d’Algérie (1995, 2004, 2006 et 2008), une Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe en 1995 ainsi que trois Coupes de la CAF consécutives (2000, 2001, 2002) et deux coupes d’Algérie. En août 2017, Mohand Chérif Hannachi a été démis de ses fonctions après 24 ans de règne, et ce, suite au retrait de confiance décidé à l’unanimité par les membres du conseil d’administration de la JS Kabylie. «Suite à l’hospitalisation de l’ancien joueur, dirigeant et président du club, Mohand Chérif Hannachi, toute la grande famille de la JSK lui souhaite un prompt rétablissement et un retour rapide parmi les siens, tout comme elle l’assure de sa pleine solidarité et de soutien. Longue vie à lui», compatit la direction de la JS Kabylie dans un message posté hier sur son site officiel. La Fédération algérienne de football mais aussi la JS Saoura, l’USM Bel Abbès, l’USM Alger en plus de très nombreux internautes ont tous souhaité le rétablissement à l’ancien président de la JSK afin qu’il puisse retrouver de nouveau la joie familiale.