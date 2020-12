Mme Maya nie tous liens de parenté avec Bouteflika

Le procès en appel de celle qu'on appelle "Mme Maya" ou encore "La fille cachée de Bouteflika" s'est ouvert samedi au tribunal de Tipasa, occasion pour la principale accusée de répondre au juge sur ses présumés liens avec la famille de l'ex président de la République, mais également sur ses relations avec l'ex ministre du travail, Mohamed El Ghazi, quand il était wali de Chlef et aussi l'ancien DGSN Abdelghani Hamel. De son vrai nom, Zoulikha Nechnech, elle révèle d'abord que "C'est le président Bouteflika qui m'a recommandée à Mohamed El Ghazi, alors wali de Chlef, pour m'attribuer le droit d'exploitation d'un terrain pour réaliser un parc de 15 hectares". "Est-ce que vous êtes allée voir Mohamed El Ghazi, en tant que parente du président ?", interroge à nouveau le juge. "Non, je suis allée le voir en tant que Mme Belayachi et pas en tant que proche du président avec qui je n'ai aucun lien de parenté", a-t-elle répondu, apportant cette précision selon laquelle "pendant la révolution mon père était avec Boumediene, j'ai fait la connaissance de Bouteflika grâce à mon père qui le connaissait très bien, mais j'insiste pour dire qu'il n'existe pas de lien de parenté entre nous".