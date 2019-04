Mme Boumediene soutient Gaïd Salah

La veuve du président Houari Boumediene, Anissa Boumediene, a plaidé pour la « stabilité » de l’Algérie, faisant l’éloge du chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah et estimant que « la solution la plus sage » serait que l’armée gère les affaires du pays, rapporte ce vendredi le média britannique la BBC. « Le peuple algérien est un peuple formidable, très courageux, très patient. Mais quand il dit à un moment donné ‘’ça suffit’’ c’est que vraiment il en a par-dessus la tête et que ça suffit. Il a perdu la confiance en ses dirigeants », a affirmé Anissa Boumediene dans un entretien radio. « Je ne dresse pas des louanges [à Gaïd Salah], je constate qu’au point de vue de l’armée, ça a été du bon travail. Et ce que je souhaite avant tout c’est la stabilité de mon pays », a insisté Mme Boumediene.