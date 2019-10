Dans votre édition de lundi, vous aviez repris une fausse information faisant état du prochain procès du fils Tebboune et où mon fils serait cité. J’apporte le démenti le plus formel à cette «infox » me réservant le droit de poursuivre son auteur en justice. Je suis outré par tant de désinvolture pour utiliser à tort et à travers le nom de personnes juste pour assouvir un instinct, celui de salir gratuitement.