Mihoubi refuse d’exclure Ouyahia

Alors qu’au parti TAJ d’Amar Ghoul, des cadres du parti travaillent actuellement sur la piste de la destitution de Ghoul par la convocation d’un congrès extraordinaire pour la désignation d’un nouveau président de TAJ, le RND n’a pas jugé utile d’exclure Ahmed Ouyahia du parti comme faisait ce dernier avec les militants soupçonnés de corruption. Rappelons que ce dernier avait exclu définitivement des rangs du parti le sénateur Malik Boudjouher pour son implication dans une affaire liée à la corruption. ‘’Ce sénateur est définitivement exclu du parti pour préserver la réputation du RND, de ses élus et de ses électeurs’’, avait affirmé un document rendu public par le RND et signé par Ahmed Ouyahia. M.Ouyahia s’est référé dans sa décision aux dispositions des statuts du parti adopté lors de son 5e Congrès, ainsi qu’au règlement intérieur adopté par son Conseil national. Cependant, Ouyahia qui est dans la même situation que le sénateur Boudjouher est toujours membre du RND. C’est le ‘’deux poids, deux mesures’’ dit un membre du conseil national du parti. Quant à Amar Ghoul, depuis sa mise en détention provisoire, qui a fait de son parti TAJ « une boutique personnelle », le parti est dans une situation de blocage total. Tant à l’échelon national que régional a appris Algérie1 d’un membre de la direction du parti. « Amar Ghoul a concentré tous les leviers de décisions à son niveau et aujourd’hui on ne peut rien faire, même pas engager la moindre dépense ou pour acheter les détergents pour la femme de ménage du siège », ajoute notre interlocuteur. Pour lui, le parti ne doit pas rester en marge « de la dynamique politique que vit le pays ».