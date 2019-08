‘’Merdaci dégage’’ à Sétif

L’impopulaire et très contestée ministre de la Culture, Meriem Merdaci, s’est prise une soupe à la grimace à son arrivée sur la scène du festival Djemila à Sétif. Comme ce fut le cas au festival international de Timgad, elle s’est fait huer par les spectateurs. Il lui était impossible de faire son speech ! Pour cause, les spectateurs qui scandaient le slogan phare du Hirak. Le premier slogan de la révolution citoyenne : « klitou el-bled Ya serrakine », littéralement : vous avez pillé le pays, bande de voleurs. Meriem Merdaci est toujours aussi impopulaire. Elle l’est peut-être au même titre que son Premier ministre Noureddine Bedoui, qu’on n’a plus entendu depuis sa désignation par des acteurs anticonstitutionnels il y a quatre mois.