Mehrez n’a pas serré la main du 1er ministre égyptien

L’avocat égyptien Samir Sabri a révélé, samedi 20 juillet 2019, avoir soumis une demande officielle auprès du procureur général pour inclure le nom du joueur algérien Riyad Mahrez sur la liste des personnes interdites d’entrée sur le territoire égyptien. Ce dernier avait, en effet, « ignoré » le Premier ministre égyptien Moustafa Madbouli. Après avoir souligné tous les efforts fournis par l’Égypte lors de l’organisation de la CAN 2019, l’avocat Samir Sabri s’est dit surpris du geste du capitaine de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez. En effet, Me Sabri a accusé Riyad Mahrez d’avoir délibérément ignoré le Premier ministre égyptien, qualifiant d’insultant le fait que le capitaine de l’Algérie n’ait pas serré la main de Moustafa Madbouli lors de la cérémonie de la remise des médailles de la CAN 2019.