Maroc : Moulay Rachid a essayé de tuer le prince Moulay Hassen ?

Selon le site Akhbar El Watane, le palais royal marocain vit au rythme d'un méga-scandale suite à une présumée tentative du prince Moulay Rachid d'assassiner le prince héritier Moulay Hassen. Les évènements se sont accélérés ces derniers jours concernant des faits liés à la course au trône, ainsi, le chauffeur personnel du prince héritier, a été retrouvé mort dans son appartement, assassiné par deux balles, il y a deux semaines, au même titre que le colonel Youcef El Addadi, directeur du bureau du secrétariat central du palais royal, retrouvé mort assassiné dans son appartement. Cela s’ajoute aux informations non confirmées de la destitution du frère du roi, survenue suite à une tentative d’assassinat du prince héritier. Les Marocains ont pu constater de visu le renforcement du dispositif de sécurité autour du palais royal par le déploiement dense de barrages par la gendarmerie royale. Au moment où le média américain le Washington Post annonce l’imminence de la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et l’entité sioniste dans le sillage de l’accord entre Tel Aviv et Abou Dhabi, des informations en provenance du Royaume indiquent que le monarque marocain Mohamed VI, s’apprête à céder son trône à son fils Moulay Hassan III, âgé seulement de 17 ans. Il convient de rappeler, que le monarque opéré au cœur dans une clinique à Rabat, le 14 juin dernier, est réapparu très affaibli, le 29 juillet dernier à l’occasion de la fête du trône, où il trouvait beaucoup de difficultés pour lire son discours. Dans le même contexte, il faut noter, que compte tenu d’une éventuelle explosion sociale liée à la situation économique et la crise sanitaire, le régime du Makhzen s’efforce à détourner l’opinion publique marocaine vers l’Algérie et l’Espagne. Cette situation fera certainement les affaires de l’entité sioniste qui s’efforcera à travers son serviteur et agent, le Conseiller du Roi, André Azoulay à normaliser ses relations avec le Maroc, tout en soutenant l’intronisation du futur roi, et préserver le statu-quo dans le dossier de la décolonisation du Sahara Occidental.