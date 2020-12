Maroc : Abdellatif Hammouchi ordonne le piratage de sites algériens

Le directeur général de la sûreté marocaine, Abdellatif Hammouchi, a réagi au piratage du site internet de sa Direction en demandant le piratage de plusieurs sites algériens, faiblement sécurisés. En effet, plusieurs sites algériens, dont notamment certains en lien avec le gouvernement du pays, ont été pris pour cibles par des hackers marocains. Parmi eux, on retrouve celui de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures algériennes. Sur sa page d’accueil, les hackers se présentent comme étant membres du MoroccoHackTeam Neige_Ma. Sur Facebook, le journaliste algérien Akram Kharief a partagé une liste d’autres sites algériens ayant également été piratés. Unesco.dz est également concerné, en plus du site dédié au Programme d’Appui à la Politique Sectorielle de l’Environnement ou encore le site de l’ONID, l’Office national de l’irrigation et du drainage. En page d’accueil, le groupe de hackers a eu recours à l’emblème du mouvement Moorish, qui sur la Toile regroupe une mouvance ultranationaliste souvent mobilisée en défense de la ligne officielle tout en prônant un retour nostalgique au soi-disant passé glorieux de l’empire chérifien marocain. Ce mouvement est particulièrement actif sur Twitter. Le site électronique de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures algériennes a été piraté, jeudi, par les hackers marocains, réquisitionnés par les services d’Abdellatif Hammouchi .En effet, des hackers se faisant appelés « team marocan revolution » ont pris le contrôle du site en désactivant son DNS (domain name system), ajoute la même source. Le site est depuis la mi-journée de ce jeudi inaccessible, affichant au même temps qu’il est hacké sur les moteurs de recherches. Le ministère de l’énergie avait publié un communiqué dans lequel il avait exhorté l’ensemble des internautes à éviter de s’y introduire en attendant de remédier la situation.