Malika Bendouda dément avoir suggéré d’enseigner la danse à l’école

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a publié un communiqué dans lequel la responsable a répliqué au sujet de la proposition qu’elle aurait faite à l’Éducation nationale à propos de l’intégration de la danse à l’école, en Algérie, comme matière dans le programme scolaire. En effet, la femme à la tête du ministère de la Culture, a rendu public, vendredi, un communiqué reprenant la « nouvelle » relayée par certains médias ; et faisant le tour des réseaux sociaux ; affirmant que Malika Bendouda « veut faire de la danse en Algérie une matière scolaire (même pas une activité extrascolaire) enseignée aux élèves à l’école. La responsable a en fait démenti avoir suggéré d’inclure la danse, comme matière dans les programmes d’enseignement des écoles ; contrairement à ce qui se disait à tort et à travers ces derniers jours (fake news). Bendouda a publié une déclaration disant : « Je nie les rumeurs sur notre inclusion de la danse ; comme matière dans les écoles (nous n’avons aucune autorité à ce niveau-là) ; et je suis surprise que des pages ; et des comptes de personnes affiliées à la culture l’aient transmise ; alors qu’ils sont capables de distinguer et de comprendre l’absurdité de la rumeur ».