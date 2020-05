Maladie de Kawasaki et covid-19 : les symptômes ?

Un enfant de 9 ans est décédé la semaine dernière, à Marseille, de cette forme atypique de la maladie de Kawasaki. Au total 144 enfants ont été touchés par ce syndrome en France, l'évolution est habituellement favorable sous traitement. Symptômes, diagnostic, traitements... Voici ce que l'on sait de la maladie de Kawasaki. Pour la première fois en France, un enfant est décédé la semaine dernière d’un trouble du rythme cardiaque associé à un syndrome proche de la maladie de Kawasaki, qui semble lié au Covid-19, selon une information de La Provence. L'enfant de 9 ans, décédé d’une « atteinte neurologique liée à un arrêt cardiaque », avait « une sérologie montrant qu’il avait été en contact » avec le coronavirus, mais n’avait pas développé les syndromes du Covid-19, a précisé à l’AFP le professeur Fabrice Michel, chef du service de réanimation pédiatrique de La Timone à Marseille. "Il conviendra d'exploiter son dossier médical, afin de comprendre s'il n'avait pas de pathologie préexistante", souligne-t-il encore.

La France a enregistré 144 signalements de maladies systémiques atypiques pédiatriques depuis le 1er mars 2020. "Il est également observé en France et dans d’autres pays, des cas de syndrome apparenté à la maladie de Kawasaki mais qui touchent des enfants plus âgés, entre 5 et 20 ans, on parle alors de "pseudo-maladie de Kawasaki", commente le ministère de la Santé ce 15 mai. Des travaux de recherche internationaux parus cette semaine portent sur ce sujet. En cas de fièvre élevée et durable, de manifestations inflammatoires (ganglions, éruptions) chez l’enfant, il convient de demander rapidement un avis médical." Dans un communiqué adressé mardi, Santé publique France avait précisé que "l’évolution est en général favorable sous traitement."Rappelons que plusieurs services de pédiatrie d’Ile-de-France avaient alerté Santé Publique France fin avril de la survenue inhabituelle de cas de syndromes cardiaques chez des enfants, pouvant faire penser à une maladie de Kawasaki. En plus de la France, des cas similaires ont été observés en Grande Bretagne, en Italie et en Espagne. Un enfant de cinq ans est également mort dans l'Etat de New York d'une maladie inflammatoire évoquant une maladie de Kawasaki, probablement liée au Covid-19, avait le gouverneur de l'Etat de New York. Ce décès, était survenu jeudi 7 mai. Au total, 73 cas similaires avaient à cette date été recensés chez des enfants dans cet Etat. Les petits patients hospitalisés étaient tous atteints de fièvre, et certains présentaient des éruptions cutanées, des douleurs abdominales, des vomissements ou diarrhées.

Que sait-on des cas d'enfants signalés ?

On recense 125 cas de maladie de Kawasaki au total sur plusieurs semaines selon la Direction générale de la Santé. Fin avril, le bilan était de 25 cas au total sur l’ensemble des réanimations pédiatriques d’Ile de France (dont 10 cas à l’hôpital Necker) et de quelques cas dans les autres régions (Nancy, Reims, Chambéry, Lyon, Montpellier). Un recueil de données a d'ailleurs été mis en place pour surveiller ces cas au niveau national. Par comparaison, l'hôpital Necker recense habituellement moins de 1 cas par mois, c'est donc plus que la fréquence habituelle. Le profil des patients est bien identifié. "Depuis le 15 avril, nous avons constaté l’arrivée de jeunes patients avec des profils particuliers : après quelques jours de fièvre et de douleurs abdominales, parfois avec une éruption cutanée souvent fugace, ils présentaient une défaillance cardiaque dans un contexte très inflammatoire", décrit le Dr Sylvain Renolleau, chef du service de réanimation de l'hôpital Necker enfants malades, lors d'un point presse AP-HP ce 30 avril. "Des cas d’enfants de tous âges, y compris adolescents", a-t-il précisé. En effet, l’âge médian est de 9 ans et demi, avec des extrêmes entre 3 ans et 17 ans. Aucun de ces enfants n’avait de facteur de risque particulier dans ses antécédents.

Trois cas se distinguent précise l'Inserm :

Des enfants présentant les signes cliniques classiques de la maladie de Kawasaki, dont l’émergence peut correspondre au pic annuel. Certains de ces cas sont associés à la détection du SARS-CoV-2 mais d’autres virus peuvent aussi être en cause ; Des enfants présentant des formes plus atypiques de maladie de Kawasaki et sortant de la classe d’âge habituelle (la médiane étant de 8 ans), avec une plus grande atteinte du cœur que dans la forme habituelle et une inflammation biologique intense témoignant d’un orage cytokinique, comme constaté dans les formes sévères de Covid-19 chez l’adulte ; Des enfants présentant d’emblée une insuffisance cardiaque due à une myocardite (atteinte inflammatoire du myocarde, le tissu musculaire du cœur), avec pas ou peu de signes de maladie de Kawasaki.