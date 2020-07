Makri s’entretient au téléphone avec l'ambassadeur des USA

Le président du MSP, Abderrazak Makri s'est entretenu, lundi, par téléphone avec l'ambassadeur des USA en Algérie, John P. Desrocher, ont annoncé les deux parties dans des messages postés sur Twitter et Facebook. "J'ai reçu aujourd'hui un appel téléphonique de l'ambassadeur des USA en Algérie dans le cadre de ses consultations des organisations et partis politiques et ce, pendant 45 minutes au cours desquels nous nous sommes exprimés sur plusieurs questions politiques, économiques, la pandémie et la révision constitutionnelle conformément aux positions du parti déjà rendues publiques lors de la récente conférence de presse", écrit Abderrazak Makri sur Twitter. De son côté l'ambassadeur des USA à Alger a indiqué dans un tweet que "j'ai eu un entretien téléphonique avec le président du MSP, Abderrazak Makri dans le cadre de mes consultations avec les politiques au cours duquel nous avons abordé le rôle des partis politiques à l'avenir et l'importance que les Algériens œuvrent dans la lutte contre la propagation de la Covid-19".