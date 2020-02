Makri s’en prend au courant laïc en Algérie

Lors de son intervention à la réunion politique organisée à la maison de la culture Malek-Haddad de Constantine, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri s’en est pris au courant laïc en Algérie. Le président du MSP a accusé le courant laïc de radicalisme et de Francs-Maçons qui, selon lui, veut s’approprier le Hirak sous les directives de la France. « Certaines forces ont voulu séparé entre les algériens, en s’appropriant le mouvement populaire, et j’apporte la responsabilité au courant laïc radical » a-t-il dit. Pour Makri, ce courant laïc « radical » est infiltré par des collaborateurs de la France appartenant à la franc-maçonnerie et veut s’approprier le mouvement populaire. « Ce courant possède des pouvoirs au sein de l’Etat, des médias et dans l’administration », a ajouté Abderrezak Makri qui a salué les efforts de l’Armée populaire nationale (ANP) dans la protection du pays. Abderrezak Makri qui confirme ce repositionnement « idéologique » et « politicien » de son organisation déclare : « Les Algériens sont appelés aujourd’hui plus que jamais à aller en rangs unis pour déjouer les complots qui se tissent dans l’ombre par des ennemis qui veulent coûte que coûte fragiliser sa cohésion interne ».