Makri répond aux critiques sur la criminalisation de l’usage du français

Le leader du Mouvement pour la société et la paix (MSP), Abderrazak Makri, a répondu à ceux qui ont critiqué la proposition de son parti de criminaliser l’usage de la langue française dans les institutions et sur les documents officiels. Dans une publication sur sa page Facebook, Makri répondu à ceux qui l’ont critiqué en les traitants de « serviteurs de bas étage du colonialisme ». « Regardez ces serviteurs de bas étage du colonialisme comment ils ont perdu l’équilibre en défendant leur maître! », a écrit le président du MSP. « Vu leur déficience intellectuelle, leur inculture et leur dépravation morale, ils n’ont trouvé de moyens pour contrer notre proposition politique de criminaliser l’usage d’une langue étrangère dans les institutions et les documents officiels ( comme le font d’ailleurs beaucoup de pays, y compris à Paris leur propre Kibla) que l’attaque personnelle par la diffamation et le mensonge », a-t-il ajouté.