Makri réagit aux événements d’El-Guerguerat

Le mouvement pour la société et la paix (MSP) a réagi, dans un communiqué, aux attaques militaires perpétrées vendredi dernier, par le Maroc contre le peuple sahraoui dans la région d’El-Guerguerat au Sahara Occidental. Le bureau exécutif du parti de Abderrazak Makri a tenu « une réunion extraordinaire afin d’étudier la situation dans la région, suite aux événements d’El-Guerguerat au Sahara Occidental », lit-on dans le communiqué. A l’issue de la réunion, le parti a pris sa position quant à ces derniers événements. Le mouvement a réitéré encore une fois son « attachement au principe de la résolution de la question Sahraoui par un référendum d’autodétermination conformément aux décisions de l’ONU rendues à cet égard ». Selon le parti, « quelles que soient les justifications des parties, c’est le choix du peuple Sahraoui pour son sort qui contribue à assurer la stabilité de toute la région de manière permanente et définitive », soulignant « que la politique d’imposer le fait accompli conduit toujours au conflit et à la guerre ».