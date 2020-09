Makri évoque l’interdiction de la prière du vendredi

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri a affirmé vendredi craindre que la mesure d'interdiction de l'accomplissement des prières du vendredi et d'Al-Fajr à l'intérieur des mosquées soit "une décision politique plus que sanitaire et scientifique". Abderrazak Makri, qui s'exprimait vendredi à l'ouverture des travaux du bureau de wilaya de son parti à M'sila, a déclaré que parmi les domaines concernés par le retour progressif à leur cours normal, tout en respectant les mesures sanitaires liées au coronavirus, figure l'accomplissement de la prière du vendredi et d'Al Fajr. Makri affirme que cette fermeture des mosquées n'a aucun sens d'autant plus que l'on tolère les regroupements dans les marchés, les plages, les fêtes et autres espaces publics. Il a, à l'occasion, appelé à leur réouverture pour accueillir les fidèles pour les prières d'Al Fajr et du vendredi dans le respect du protocole sanitaire indiqué.