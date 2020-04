Makri accorde de bons points au gouvernement Djerrad

Dans une visioconférence de presse à laquelle, il a invité des journalistes, le président du MSP, Abderrazak Makri, n’a pas manqué de souligner le travail «important» du gouvernement Djerrad pour faire face au COVID-19 même s’il a hérité d’une situation «extrêmement difficile». Le chef du parti islamiste a plutôt accordé de bons points au président Tebboune et au gouvernement Djerrad. «Il y a certes des lacunes et des manquements liés à l’héritage de l’ancien régime, mais les membres du gouvernement travaillent pour freiner la pandémie du COVID-19 qui a battu le monde entier», estime Makri. Il en a profité pour apprécier le geste du président, du gouvernement et des hauts cadres de l’Etat de donner un mois de leurs salaires pour participer à l’effort national contre la pandémie.