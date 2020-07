Makhloufi rapatrié "dans les prochaines heures"

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a annoncé samedi 25 juillet, que le champion olympique algérien, Taoufik Makhloufi, est en route pour regagner l’Algérie. En effet, après plusieurs mois passés en Afrique du Sud, suite à la suspension des vols aériens et à la fermeture des frontières à cause de la pandémie du Coronavirus, le champion olympique, Taoufik Makhloufi, va regagner l’Algérie dans les prochaines heures, comme annoncé par le Ministre des Sports, Sid Ali Khaldi. L’annonce du premier responsable du secteur en Algérie, souligne également que les autorités algériennes travaillent dur afin de les rapatrier tous.