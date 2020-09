Mahrez testé positif au Coronavirus

Le club anglais, Manchester City a annoncé ce lundi que l’international algérien Riyad Mahrez et le défenseur français Aymeric Laporte ont été testés positifs au Covid-19. Les deux joueurs sont placés en isolement, conformément au protocole gouvernemental et à celui de la Premier League. Le club anglais a donné des nouvelles et apporte son soutien à ses pensionnaires dans son communiqué: « Aucun des deux ne montre de symptômes. Tout le monde au club souhaite à Riyad et Aymeric une guérison rapide avant leur retour à l’entraînement et la nouvelle saison ». Les deux joueurs ont également communiqué sur leurs réseaux sociaux afin de remercier leurs supporters et de les rassurer.