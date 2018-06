S’il lui restait une chance infime de se réconcilier avec le public et d’être maintenu à la tête de la sélection nationale, Rabah Madjer l’a consommée hier. En lavant, en effet, son linge sale à Lisbonne et en prenant à témoins des étrangers contre de prétendues persécutions dans son pays, Madjer a fait preuve d’une légèreté difficile à avaler. Découvrez ses déclarations où se mêlent paranoïa et mégalomanie dans cette vidéo.