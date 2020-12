Madjer évoque son limogeage de l’équipe nationale

L’ancien sélectionneur national, Rabah Madjer, est revenu, une nouvelle fois, sur son limogeage de l’équipe nationale. Dans un entretien accordé au journal qatari Alerab, l’ancien international et légende du football algérien, Rabah Madjer, a affirmé « avoir été poignardé dans le dos », soulignant qu’ « il a été victime d’un complot et d’une campagne menée à son encontre ». En effet, en évoquant l’équipe nationale, l’ancien entraîneur des verts a estimé « l’avoir prise au mauvais moment », ce qui a, pour lui, « ouvert la voie à certaines personnes pour s’en prendre à lui et tenter de salir son image et sa réputation », cependant, il s’est défendu en tant qu’entraîneur en mettant en avant les matchs qu’il avait remportés. « Comment on peut dire que j’ai échoué puisque nous avons gagné 3 à 0 face au Centrafrique, 4 à 1 face à la Tanzanie et le Rwanda par 4 à 1 avec un effectif composé essentiellement de joueurs locaux », s’est-il défendu.