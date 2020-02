Madame ‘’terrain agricole ‘’

A force de crier aux loups, les services l’ont crue et certains medias en manque d’infos ont trouvé en son ragot une matière grise pour bonifier leurs mensonges. Et à force de vanter ses diplômes en agriculture et ses miracles de changer les tomates en patates, les walis l’ont vénérée et transformée en madame ‘’terrains agricoles’’ ! Mais de qui tu parles Moul Firma, lui interrompe son ami qui était assis à côté de lui à bord de sa Mazda ? Moul Firma met un coup d'accélérateur avec son pied droit, avant de répondre comme s’il voulait montrer sa colère à son ami qui faisait semblant de ne pas reconnaitre cette dame au mille lettres anonymes. ‘’ Eh bien mon ami, soit tu as perdu mémoire soit tu me tires la langue, toi qui a passé plusieurs années sous les ordres de son mari à l’époque où il était directeur de l’agriculture, martèle Moul Firma en colère ! Ah tu parlais du fameux DSA, l’ami de l’ancien wali atteint d’Alzheimer, celui qui faisait la pluie et le beau temps dans le secteur de l’agriculture et qui s’est accaparé de nombreux terrains agricoles. Oui c’est ça, mais, ce type n’est jamais inquiété et ses affaires de Fassad n’ont jamais été révélées au public. Toutefois, son tour est proche, car les affaires du foncier agricole ouvertes au niveau de la justice vont révéler des surprises, plus particulièrement les terrains agricoles cédés au dinar symbolique au niveau de la zone Ouled Bachir, Sour, Touahria, Ain Tèdeles et surtout les 102 hectares de terrains agricoles détournés via de simples désistements élaborés par un écrivain public et régularisés par les services de l’agriculture à l’époque de ce directeur. 67 hectares au niveau de Sour ,30 hectares à Touahria, et 5 hectares à Sirat et Sayada. En 2016, la wilaya instruit les Domaines pour annuler ces actes mais rien n’a été fait et en plus aucune enquête n’a été déclenchée, révèle Moul Firma, enchainant que ces terrains ont été attribués à deux particuliers de Souk Ahras et Adrar ; Mais le hic dans tout cela, c’est quand un jeune agriculteur de Mostaganem a bénéficié d’un petit terrain pour réaliser un projet de pépinière, c’est toute une guerre médiatique qui a été déclenchée contre lui, bien que la dame de ce directeur avait bénéficié elle aussi d’un terrain agricole de 4 hectares au niveau des chemins des crêtes ‘’ , dénonce Moul Firma !

Les oreilles les plus attentives, l’ami de Moul Firma ricoche : les petits voleurs de poules sont souvent les plus exposés mais les gros loups qui bouffent les moutons crus et pleurent le berger sont toujours là parmi le troupeau, sans crainte !

Patience commente l’ami de Moul Firma : cet ancien patron de l’agriculture, le protégé du beau-frère de Boutef, doit savoir que ‘’les temps de Saïd Boutef sont révolus, et à l’ère du Mandjel, il ne tardera pas à faire un petit pique-nique à Sidi Othman, conclut ce dernier avant que Moul Firma ne lui coupe la parole, pour dire : justement, au sujet de madame ‘’terrain agricole’’, n’oublie pas qu’elle a vendu un luxueux appartement situé au centre-ville ( logement fonction de la DSA après une ‘’acrobatie ‘’ de désistement, et elle a bénéficié d’un terrain à Belvédère vendu à un député, ainsi que le cadeau de l’ex-wali de 4 hectares au chemin des crêtes, et sans parler du fameux terrain de Raisin-ville’’ , témoigne Moul Firma, avant de garer sa Mazda près de la cafeteria des chemins des crêtes pour inviter son ami à un café.