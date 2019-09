Madame ‘’Takhlat’’ sous enquête !

Il était 14 heures lorsqu’on sonna à la porte d’entrée. El-Hadja, la vieille épouse de Moul Firma arrangea son chignon blanc, empoigna sa canne en hêtre posée contre le mur, marcha sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller Moul Firma et ouvrit la porte. Bonsoir Madame ! Je suis l’ami d’Alger de Moul Firma. Elle l’invita à entrer. Moul Firma, à moitié endormi, reconnait la voix de son ami intime et court l’accueillir. Moul Firma, s’installe dans son fauteuil près de son ami. Tout en partageant quelques sujets, autour de l’actualité politique, l’ami de Moul Firma, profite de la bonne humeur de son ami pour lui exprimer son irritation au sujet des manigances qui visent à étouffer la voix de Moul firma, l’assurant que quoi qu’il en soit, la nature ne se fait qu’avec la vérité. Moul Firma remonte le temps, et dit à son ami, je sais à qui j’ai affaire, tous les lièvres qui m’attaquent se cachent derrière un manitou un certain (K), un repris de justice qui a fait de la taule pour un chèque sans provision avant de devenir milliardaire avec l’argent des banques et des assiettes des sociétés dissoutes, avant de se convertir en fournisseur de lampes, martèle Moul Firma , en avisant qu’il est sur la liste des oligarques du Pays, et prochainement, il publiera tous ses scandales au sujet du blanchiment d’argent et les transactions entre l’Allemagne , les pays d’Afrique et l’Algérie… Un mauvais élève qui n’a pas su retenir le proverbe : ‘’Il ne faut jamais lancer de pierre quand on habite une maison de verre’’, indique Moul Firma. Son ami d’un air souriant lui dit : Moul Firma, je crois que tu vas casser la table et les chaises, avec ce que tu viens d’annoncer, mais sois en sûr, qu’aucun oligarque ne sera à l’abri des enquêteurs, comme cette ‘’Msirdia’’ qui est entrée ‘’pauvre’’ à Mostaganem, devenue archi milliardaire ! Elle vit ses dernières heures comme responsable à la wilaya, même sort pour madame ‘’Takhlat’’, qui a cru, prendre la place du directeur de l’agence foncière, en versant dans les coups bas et la ‘’Chita’’, révélant qu’une enquête a été ouverte par les services de sécurité au sujet de la gestion du parc Mostaland. Eh oui, mon ami : qui creuse un puits pour son frère, il y tombera lui-même..! Alors, cette dame a foutu la pagaille dans la gestion de cette institution ! Tandis que les pauvres gens crachent 300 DA pour voir ses singes, elle s’amuse à distribuer gratuitement 400 cartes d’accès pour ses proches, amis et ses relations, par un simple calcul, 400 cartes à raison de 300 Da : c’est 12 millions de cts par mois de perte au parc et plus d’un milliard par an. Ceci, sans compter la recette des sanitaires qui a fait un chiffre d’affaires de 14 millions de cts durant le mois d’août , un argent liquide que nul ne sait comment, il a été comptabilisé, à moins que la rumeur au sujet de son proche qui lui fait une comptabilité sur mesure pour échapper au contrôle du commissaire aux comptes. Ajoutant que d’autres sources ont révélé aussi le busines en cachette des locations des lots de terrain pour investissement, dénonçant que cette dernière loue des assiettes secrètement en déclarant sur les documents officiels, une superficie, mais sur le terrain, la superficie exploitée est plus grande que celle déclarée par l’administration, une enquête sur terrain est indispensable pour vérifier la véracité de ces informations. Et puis, cette dame a été condamnée dans l’affaire du ‘’tigre’’, normalement, elle devrait quitter son poste selon la loi ! A suivre !