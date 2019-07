Madame Dalila et les gâtés de ‘’Moul Stah’’

Moul firma, ravi de sa dernière rencontre avec son nouvel ami d’Oran, qui lui a remis quelque 10 kg de dossiers des anciens et actuels sénateurs, députés, élus locaux et oligarques, décide de passer sa journée à la maison en compagnie de sa vieille ‘’El-Hadja’ ’le temps d’organiser ses dossiers et ses idées.

Moul firma, bien décontracté sur son fauteuil, prit un cigare, tira de sa poche un briquet pour l'allumer, quand soudain le regard d’El Hadja se pose sur lui, flashant son cigare, message compris, il posa son cigare, tout en murmurant ‘’ la vieille ne veut pas lâcher ses mauvaises habitudes, avec des étincelles dans ses yeux, elle cherche la dispute !’’. Se plongeant dans la lecture de ses documents, Moul firma, tellement occupé qu’il n’entendit pas, les appels de sa vieille, qui lui annonce la venue de son vieil ami, un retraité de la commune de Mostaganem. Moul firma, se réjouit et marmonne : enfin, une occasion pour éviter les chamailleries de cette bonne vieille ! Prenant tous les deux de bonnes tasses de thé avec du Baghrir, Moul firma fait un signe de tète à son épouse El-Hadja pour se barrer. Enfin sans la garde rapprochée d’El Hadja, Moul firma, allume son cigare et tire une longue bouffée de son havane avant d’inviter son ami à lui raconter l’histoire de madame Dalila de la commune.

‘’Eh bien, il s’agit, d’une bonne femme qui a une entreprise, l’incompréhensible, c’est qu’elle est spécialisée dans tout, elle fait des conventions avec la commune dans le cadre du nettoiement et les femmes de ménage, elle est également la fournisseuse des produits textiles, ce que je sais c’est qu’elle détient le monopole du marché , aux dernières nouvelles je crois qu’elle a bénéficié d’un marché de 750 millions de cts, révèle ce dernier , enchainant que cette dernière a un lien de parenté avec un ancien élu FLN , qui était chargé du bureau des marchés, cet élu a été même condamné dans l’ancienne affaire de la gestion de la commune et sévit toujours’’, conclut l’ami de Moul firma , en lui promettant plus de détails sur cette affaire dans les jours à venir . Moul firma, frotte sa tête et dit à son ami :’’ alors que nous n’avons même pas achevé les oligarques et voilà encore que nous avons une nouvelle race de femmes oligarques ! S’interroge Moul firma. ‘’ Au fait tu me diras ce qu'a dit le boss d’Oran, au sujet des nouveaux dossiers ?’’Le questionne son ami.

Moul firma, confiant du poids de ces dossiers, lui répond : Si certains soi-disant hommes d’affaires de Mostaganem sous l’ère de Bouteflika semblent reprendre du poil de la bête, croyant être oubliés par le Mandjal, tentent de refaire une virginité en médiatisant leur innocence, les autres rats politiques, les intermédiaires de ‘’Moul Stah’’ quittent les navires adverses au Hirak. Tel l’ineffable ‘’Moul la salle des fêtes’’, Fliti, qui a cautionné le député du cadenas, on ne le voit plus avec le beau-frère de l’ancien raïs, ce dernier qui a fait son bail, en bénéficiant dans des conditions douteuses, d’un grand terrain au grand boulevard de la cité EL-Houria, et d’un terrain à la cité Tahrat, transformé en salle des fêtes avec un permis de construire flottant, délivré sur ordre de l’ancien SG de la wilaya , l’actuel wali de Saida actuellement sous contrôle judiciaire dans l’affaire Tahkout . Il en est de même pour l’ami d’enfance de Kouninef,’’Moul l’hôtel Bouzour’’, qui s’est sucré largement, un hôtel aux Sablettes, des projets de logements promotionnels à la pelle, un autre hôtel à Mosta land et la grande roue pour déplumer les pauvres enfants.’’ Explique Moul firma, en ajoutant que tous ces dossiers seront déballés au public !