Macron, le FN et les sans papiers

Ca sent l’odeur du front national à cent lieux sous les mers, sur terre et dans les airs cette histoire de nouvelle loi propulsée par Emmanuel Macron et qui est en cours de finalisation pour être appliquée, très bientôt. Le pays des droits de l’homme, celui de la révolution de 1789, qui a été le berceau de la naissance du communisme ; responsable des essais nucléaires au Sahara Algérien et leurs dramatiques conséquence ;celui par qui ont été faites les pires crimes humanitaires et génocides comme ceux du 8 mai 1948 ou encore les enfumages dans les grottes du Dahra ;qui a entrainé la mort de plus de 1,5 millions de martyrs en 7 ans de guerre avec le peuple Algérien, s’est laissé aller à l’oubli sa sinistres histoire de la colonisation touts azimuts, jusqu’aux confins de l’océan atlantique. La France de Macron va se plier et faire plaisir au Front rational que l’on sait anti sémite raciste à souhait .La France a pénétré, de force en 1830 par sidi Fredj puis est restée pendant 132 ans en situation irrégulière en Algérie et rien que ça ! Les Nord africains de l’époque et autres africains ont payé de leur sang et leur vie, la guerre de 1914-1918 ; pour ne parler que des Algériens, entre autres, le souvenir de la guerre de 1939-1945 et les batailles de Monte Cassino, des Ardennes et puis, il y a aussi la fameuse guerre d’Indochine. Non, ça le front national devient tout à coup amnésique et fait de l’immigration sont cheval de bataille politique. Il se base sur quelques faits divers qui impliquent des malheureux sans papiers, délinquants, qu’ils n’ont pas voulu régulariser, après les avoir accepté pendant des années durant. Quand les Algérien, par milliers, étaient engagés dans les travaux de reconstruction de la France au sortir de la seconde guerre mondiale, sans aucun papier, on n’en parlait pas car ils étaient dans les mines à charbon, dans le bâtiment, les services de nettoyage. Maintenant la politique française, prétextant le terrorisme qu’elle a elle-même soutenu en encourageant et accueillant, dirigeants comme sympathisants, avant 1990, pendant et après, feint se défendre contre les sans-papier avec une « loi criminalisant le séjour illégal » pour les expulser, tout de go !Que la France se rappelle que l’Algérie n’est pas n’importe lequel pays et que ses enfants et leurs pères ont un statut particulier façonné par l’histoire tumultueuse des deux rive. L’avenir entre les peuples ne se construit pas par la maltraitance et le déni les intérêts de voisine sont toujours un enjeu capital à ne pas oublier.