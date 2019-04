MUSTAPHA BOUCHACHI : Les Algériens appelés à ne pas baisser les bras

Descendu dans la rue à Alger pour le 7ème vendredi de contestation contre le régime, l’avocat Mustapha Bouchachi a appelé les manifestants à ne pas baisser les bras et continuer à manifester pacifiquement pour exiger le départ de tout le régime en place. Bouchachi a indiqué que le monde entier est resté ébloui par cette révolution du peuple algérien « nous devons continuer à mettre la pression sur le régime et exiger le retour du pouvoir entre les mains du peuple » a-t-il affirmé. L’avocat a aussi lancé un appel au peuple de continuer à résister avec force et pacifisme, même si cela durera des mois. Mustapha Bouchachi a précisé aussi que la contestation doit s’intensifier, si le régime en place ne répond pas aux exigences de la rue, et ce par des manifestations tout au long de la semaine.