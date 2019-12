MSP : Makri interdit tout soutien aux candidats

Le MSP a décidé de boycotter officiellement les présidentielles en prévision de laquelle il met en garde les structures et les militants de son parti contre tout soutien à un quelconque candidat. En effet, selon une instruction interne adressée à tous les responsables centraux et locaux du mouvement, citée par El-Khabar, Abderrazak Makri les a sommés de ne pas s’inscrire dans l’optique de la présidentielle et de respecter «scrupuleusement» la position du parti. En revanche, il les a invités à «continuer à expliquer à la base militante la vision du mouvement et ses positions politiques en mettant en relief le fait que le régime n’a pas satisfait les revendications du changement, des réformes, du compromis politique et des conditions d’une compétition électorale honnête». Pour autant, Abderrazak Makri a demandé à ses militants de suivre «tous les détails des opérations électorales et de noter des remarques pour pouvoir évaluer l’élection présidentielle», souligne l’instruction. Il est donc clair que le MSP ne donnera aucune consigne de vote en faveur d’un quelconque candidat.