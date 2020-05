MSOATAGNEM : Les opérations de désinfection se poursuivent, sans relâche

Lancées depuis deux mois ,les opérations de désinfection se poursuivent, sans relâche , dans différents quartiers de Mostaganem , dans le cadre des efforts visant à enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19).En effet, des opérations de désinfection quotidiennes sont organisées par les services de la commune de Mostaganem, suivant un planning pré-établi, ponctuées par des interventions d’urgence dans les zones de regroupement et à forte densité de population où des moyens humains et matériels appropriés sont mobilisés pour mener à bien cette campagne, qui a touché déjà plusieurs quartiers et endroits de la ville , à l’image de la cité de Chemouma, cité de 100 logements , port de Mostaganem , le marché couvert de la ville et autres où des camions dotés de lances à eau et de pulvérisateurs ont nettoyé et désinfecté les entrées des immeubles ,les trottoirs et les espaces vert . Notons que depuis la propagation du virus des opérations de désinfection à travers les établissements scolaires ont été également effectuées notamment au niveau des écoles primaires où chaque commune a mobilisé une équipe qui s’attèle à arroser un désinfectant à l’intérieur des écoles primaires , en commençant par les toilettes, la cour, la cuisine, les portes et toutes les classes.