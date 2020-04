MOYENS DE PROTECTION CONTRE LE CORONAVIRUS : Arrivage à Alger de la première commande de 8,5 millions de masques

Dans une déclaration à la presse, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a supervisé la réception de cette commande en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé que "l’Algérie va se débarrasser de cette pandémie tôt ou tard". Le Premier ministre a saisi cette occasion pour saluer les efforts de l’Armée nationale populaire (ANP) qui a mobilisé rapidement deux appareils pour y acheminer cette cargaison. Il a salué également les efforts du corps médical et paramédical ainsi que les agents des hôpitaux dans la prise en charge des malades atteints du Covid-19. A souligner que"cette première commande, faite par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), est composée de 8,5 millions de masques chirurgicaux type 3 plis et 100.000 masques filtrants de type FFP2". Lors d'une entrevue mardi dernier avec des représentants d'organes de presse nationaux, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait rassuré les Algériens quant à la disponibilité des produits utilisés pour la prévention contre la pandémie du coronavirus, révélant que l’Algérie avait passé commande pour l'acquisition de 100 millions de masques chirurgicaux et de 30.000 kits de dépistage. Pour rappel, L'Algérie a reçu fin mars un premier lot d’aide de matériel de protection et de produits sanitaires de la Chine pour contenir le Covid-19. Ce lot est composé, notamment, de moyens de prévention et de respirateurs artificiels. A cette occasion, le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Lotfi Djamel Benbahmed, a dans une déclaration à la presse, souligné que ce geste de la Chine populaire "dénote de la profondeur et la solidité des liens de solidarité entre les deux peuples, maintes fois réitérés par les présidents des deux pays". De son coté, l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger a réaffirmé la disponibilité de son pays à poursuivre son aide à l'Algérie pour faire face au coronavirus, tout en exprimant sa gratitude et sa reconnaissance pour l'aide de la partie algérienne fournie au peuple chinois au début de la pandémie. L'Algérie avait, rappelle-t-on, envoyé début février dernier un don de 500.000 masques, 20.000 lunettes de protection et 300.000 gants pour la Chine.