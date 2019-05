MOUVEMENT POPULAIRE : Taleb Ibrahimi appelle à l'application des articles 7 et 8

"La solution efficace à mon sens, est de réunir les fondements des articles 7 et 8 de la Constitution, en fonction des interprétations disponibles, et ce, en considérant que le soulèvement populaire est un référendum sans ambages, et quelques articles de procéduraux qui permettront de transmettre le pouvoir par voie constitutionnelle", a écrit dans une lettre publiée ce mercredi sur les colonnes du quotidien El-Watan, intitulée " À la jeunesse du Hirak, préserver la dynamique du changement". Il estime que "l’institution militaire est connue pour sa discipline et son attachement à éviter toute intervention directe dans les affaires publiques, mais en cette conjoncture spéciale, elle doit écouter les propositions des élites et des sages". Et qu'elle (armée) "ne doit pas constituer un soutien à des institutions qui ne bénéficient pas d’un consentement populaire même si elles se trouvent dans un état constitutionnel stable prévu pour les situations normales et non exceptionnelles comme celles que nous traversons actuellement". Expliquant les raisons de sa non participation aux manifestations populaires, Ahmed Taleb Ibrahimi reconnait "j'ai atteint un âge avancé qui a supprimé toute ambition en moi. Je n’ai plus la jeunesse qui me donnera la force de prendre part à vos marches … » Décrivant la situation actuelle comme une impasse, l'ancien ministre des Affaires Etrangères, du fait de "l'entêtement du pouvoir et et de l'intransigeance du Hirak" , il recommande à l’institution militaire d'être "attentive aux propositions des élites et des sages du pays"