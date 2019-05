MOUVEMENT POPULAIRE : Les étudiants protestent et maintiennent la pression

Des étudiants ont sortis en protestation ce dimanche à Alger centre, à la veille du mois de Ramadan. Ils étaient plus d’une centaine à marcher pour « maintenir la pression » contre le système. Les étudiants ont répondu à l’appel à la protestation lancé par leurs homologues de l’Université des sciences et technologie Houari Boumediene (USTHB) de Bab Ezzouar jeudi via les réseaux sociaux. Selon les étudiants, les revendications ne changent pas, « nous manifestons toujours jusqu’à ce que ce système et ses symboles, ainsi que le gouvernement Bedoui, partent ». Semblant vouloir passer à un stade supérieur, ils ont promis des protestations dans la rue tous les mardis et les autres jours de la semaine. Les étudiants qui ont manifesté ce dimanche, dont la plupart sont ceux de l’USTHB, ont été encerclés par les policiers à proximité du Jardin Khemisti. Empêchés de marcher, et ils scandaient « Silmya Silmya » (pacifique pacifique) pour signifier aux policiers qu’ils ne cherchent pas des heurts avec eux ».