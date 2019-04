MOUVEMENT POPULAIRE : Le RCD propose trois personnalités pour la transition

« Dans la feuille de route que nous soumettons au débat, nous proposons d’élire trois personnalités qui vont constituer ce qu’on a appelé la Haute instance de transition. Pour les élire, nous avons pensé aux corporations importantes qui sont mobilisées dans ce mouvement : celle des magistrats, celle des enseignants universitaires et les syndicats autonomes qui représentent différents secteurs acteurs de la contestation de l’ordre établi. » écrit le RCD. « Pour nous, il est important d’avoir un magistrat dans cette Haute instance pour la réhabilitation de la justice. », justifie le parti de Mohcine Belabbas pour qu’il n’y a pas mieux que les magistrats pourraient agir dans le sens d’une justice indépendante de façon effective. » « Pour les enseignants universitaires, on veut réhabiliter l’élite, le savoir, la science, l’université. S’agissant des syndicats autonomes, c’est une manière aussi de réhabiliter la représentation du monde du travail qui a porté le combat pour la dignité malgré une chape de plomb et une répression de tous les jours. », argumente encore ce parti. « Nous sommes le seul pays au monde où à l’occasion d’une révolution, des magistrats sont sortis dans la rue. Ils ont même provoqué l’annulation des élections. À la veille de l’annulation des élections, ces magistrats avaient décidé de refuser d’encadrer le scrutin. », Souligne encore le RCD. «Les enseignants universitaires ce sont, eux aussi, impliqués en organisant des débats et en prenant part aux manifestations de rue. C’est pareil pour les syndicats autonomes qui ont été jusqu’à refuser de rencontrer Noureddine Bedoui quand il a essayé de les impliquer dans la formation du nouveau gouvernement. », a-t-il ajouté.