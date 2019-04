MOUVEMENT POPULAIRE : Benflis se félicite de l’engagement de l’ANP

« Le Bureau politique [de Talaie El Hourriyet] est scandalisé par l’attitude et les manœuvres de ceux qui s’accrochent au pouvoir ignorant volontairement le message du peuple qui exige leur départ. En menant un combat d’arrière-garde, ils se rendent coupables de retarder la solution de la crise politique, constitutionnelle et institutionnelle qui met en péril l’État national et les acquis de la révolution démocratique », dénonce le parti. Le parti de l’ex-chef du gouvernement entre 2000 et 2003 se dit ainsi « convaincu que la solution de la crise passe nécessairement par le départ des figures emblématiques du régime et un traitement tout à la fois constitutionnel et politique de la crise ». « L’application des articles 7, 8 combinés à l’article 102 de la Constitution, constitue la meilleure solution pour une sortie de l’impasse actuelle. Le recours à ces deux articles de la Constitution qui fait l’objet d’une large acceptation parce qu’ils traduisent les aspirations populaires, offre une couverture constitutionnelle solide au volet politique de la solution de la crise », a estimé Talaie El Hourriyet. Par ailleurs, le parti de Benflis a affirmé qu’il « se félicite de l’engagement de l’institution militaire à apporter son soutien à un règlement ‘’qui garantit la satisfaction de toutes les revendications légitimes’’ du peuple Algérien et ‘’acceptable’’ pour tous », considérant que « l’institution militaire peut aider à parvenir à cette solution comme l’exige son devoir patriotique et le sens élevé qu’elle a de ses responsabilités nationales ». « Elle est sollicitée pour qu’elle remplisse une mission de facilitation, d’accompagnement, de garantie et de protection de la solution de la crise », indique à cet égard Talaie El Hourriyet.