MOUVEMENT PARTIEL DANS LE CORPS DES WALIS : Abdelkader Zoukh limogé

Le chef de l'Etat par intérim Abdelkader Bensalah a opéré ce lundi un mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués, a annoncé la télévision publique citant la présidence de la République. Le wali d'Alger Abdelkader Zoukh a été limogé dans le cadre de ce mouvement, et c'est Seyouda Abdelkhalek qui lui a succédé. Abdelkader Bradai est désigné nouveau wali de Laghouat, Lounès Bouzegueza wali de Batna, Mohamed Belkateb wali de Sétif, Yahia Yahiatene wali de Boumerdès et Ben Aaraar Harfouche wali d'ElTaref. Abdallah Chaib et Amar Gouassem ont été nommés Walis délégués respectivement de Tougourt et Dar El-Beida.