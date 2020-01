MOUVEMENT EL ISLAH : Le parti apporte son soutien au gouvernement

Le Mouvement El Islah a apporté samedi son soutien au nouveau gouvernement dans "les différents chantiers de réformes profondes que compte ouvrir le président de la République, Abdelmadjid Tebboune". Dans un communiqué rendu public à l'issue de la 8e session ordinaire de son Conseil consultatif (Choura), le Mouvement El Islah a assuré le gouvernement de "tout son appui et soutien dans les différents chantiers de réformes profondes que compte ouvrir le Président Tebboune, à commencer par la Constitution". La même formation politique s'est félicitée également de "l'adoption du dialogue politique en tant que mécanisme civilisationnel de débat entre les différents partenaires et l'ensemble des Algériens afin de rapprocher les vues et réaliser la plus grande cohésion nationale possible pour parvenir au traitement de tous les dossiers". Par ailleurs, le parti a exprimé "son soutien total aux positions de l'Etat algérien rejetant toutes formes et tentatives d'ingérence étrangère dans ses affaires internes sous quelle que manière que ce soit". "Nous avons réussi lors de la présidentielle du 12 décembre 2019 à élire un président de la République et nous réussirons, avec l'aide de Dieu, à édifier notre nouvelle République, dont le socle sera un Etat national novembriste", a ajouté le Mouvement El Islah, affirmant qu'"en tant qu'Algériens, nous œuvrerons ensemble à la consécration de l'Etat de droit et des institutions et au développement global juste et équitable".