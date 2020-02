MOUVEMENT DE PROTESTATION CHEZ LES FORCES ANTIEMEUTES : La DGSN dément

La DGSN a réagit au Fake News portant sur un supposé mouvement de protestation au sein de la police algérienne qui alimente les réseaux sociaux ces deniers 48h. Ainsi, dans un communiqué publié ce mardi 18 février sur le site de la police algérienne, la DGSN dément catégoriquement les informations colportées par des publications sur le réseau social Facebook qui n’ont d’autres buts que d’ »atteindre la crédibilité des forces de sécurité ». « La dernière publication date du 16 février 2020. L’auteur prétend que les fores antiémeutes protestent contre le volume de travail. Et qu’ils n’auraient pas bénéficié de permission. Ce qui est rumeur sans le moindre fondement », écrit la DGSN. Et d’ajouter « Cette page appartenant à un agitateur installé à l’étranger qui tente d’atteindre l’image et la crédibilité des forces de sécurité et le morale de ses éléments ». La DGSN annonce avoir déposé une plainte devant les autorités judiciaires contre « le concerné ou tous ceux qui sont impliqués dans cette campagne synchronisée de dénigrement contre les forces de police conduite par le propriétaire de cette page ». « La DGSN continue à suivre le sujet jusqu’à l’aboutissement de l’enquête judiciaire », conclut le communiqué.