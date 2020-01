MOUVEMENT DANS LES CORPS DES WALIS : Le président Tebboune procède à un nouveau changement

En effet, le président de la République Abdelmadjid Teboune a nommé dimanche Djamel Edine Berrimi et Amrani Boualem, respectivement walis de Annaba et de Ghardaia, selon un communiqué de la Présidence de la République. Le même communiqué ajoute que Belahouane Nachida et Belmalek Mokhtar sont nommés respectivement walis délégués de Birtouta (Alger) et Bouinan (Bliba). Pour rappel, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé ce samedi 25 janvier 2020, à un mouvement partiel dans le corps des walis, selon un communiqué de la Présidence de la République. Le Président Tebboune a procédé à un mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués ayant touché 25 wilayas et 4 wilayas déléguées. En effet, selon le même communiqué, Larbi Behlouli a été nommé wali d’Adrar; Messaoud Djari a été nommé wali de Chlef; Zinedine Tibourtine a été nommé wali de Oum el Bouaghi; Toufik Mezhoud a été nommé wali de Batna; Abinouar Abdallah a été nommé wali de Biskra; Kamel Nouicer a été nommé wali de Blida; Abdeslam Lakhal Ayat a été nommé wali de Bouira; Mermouri Moumen a été nommé wali de Tlemcen; Mohamed Amine Deramchi a été nommé wali de Tiaret; Youcef Cherfa a été nommé wali d’Alger; Mohamed Benamar a été nommé wali d’El Djelfa; Abdelkade Kelkal a été nommé wali de Jijel; Said Saiod a été nommé wali de Saïda; Mustapha Limani a été nommé wali de Sidi Bel Abbès; Ahmed Abdelhafid Saci a été nommé wali de Constantine; Abdessami Saidoune a été nommé wali de Mostaganem; Abdelkhalek Sayouda a été nommé wali de Mascara; Mohamed Ben Malek a été nommé wali de Bordj Bou Arreridj; Youcef Mahiout a été nommé wali de Tindouf; Mahfoud Zekrifa a été nommé wali de Tissemsilt; Ali Bouzidi a été nommé wali de Khenchela; Amar Hadj-Moussa a été nommé wali de Tipasa; Abdelwahab Moulay a été nommé wali de Mila; Mbarek ElBar a été nommé wali de Ain Defla; Idir Mdebdeb a été nommé wali de Naâma. Pour les wilayas déléguées, Ahmed Zerrouki, Aissa Aissat et Boualem Chellali ont été nommés respectivement wali délégué de Draria (Alger), d’El Menia (Ghardaïa) et Djanet (Illizi).