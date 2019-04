MOUVEMENT DANS LE CORPS DES WALIS : Le Ministère de l’intérieur dément

Le ministère de l’Intérieur a démenti, ce vendredi 12 avril 2019, toute intention d’opérer un mouvement dans le corps des walis. «Suite à l’article paru dans le journal El Khabar dans son édition de jeudi 11 avril 2019, rapportant que le Ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire n’envisage de procéder à un mouvement dans le corps des Walis avant l’élection présidentielle. Le ministère dément cette information infondée et erronée, et affirme qu’il ne s’apprête pas à opérer un mouvement dans ce corps», a indiqué le Ministère dans communiqué diffusé sur son site.