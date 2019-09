MOUVEMENT DANS LE CORPS DES DIRECTEURS DE LA SANTE : Le DSP de Mostaganem muté à Souk Ahras

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a opéré, mercredi, un mouvement dans le corps des directeurs de la Santé et de la Population (DSP) au niveau de quatre (04) wilayas, a indiqué un communiqué du ministère. Le ministre a procédé à la désignation de M. Khalil Mohamed Toufik à la wilaya de Mostaganem en remplacement de M. Benfriha Abdelghani, muté à la wilaya de Souk Ahras, M. Layeb Mohamed à la wilaya de Bouira et M. Idriss Khoudja El Hadj à la wilaya de Bejaia », précise le communiqué. Dans le même cadre, Mme Ghanem Leila Ilham a été nommée Directrice des études au ministère de la Santé, ajoute la même source.