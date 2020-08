MOUVEMENT ASSOCIATIF : Lancement bientôt d’une plate forme numérique

Une plate forme numérique dédiée au mouvement associatif sera lancée "prochainement", afin de permettre aux associations de donner leur avis sur les questions qui concernent le quotidien des citoyens et participer à la prise en charge de leurs préoccupations, a annoncé, à Médéa, le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane. "La plate forme numérique sera mise à la disposition des représentants du mouvement associatif national où ils pourront introduire des requêtes, faire part des préoccupations des citoyens ou soulever des problèmes, de quelque nature que ce soit, rencontrés par la population facilitant ainsi la prise en charge des préoccupations soulevées", a indiqué Berramdane, lors d’une rencontre avec le mouvement associatif de Médéa, organisée au pôle universitaire. Les préoccupations du mouvement associatif, ainsi exprimées, "seront automatiquement examinées et feront l’objet d’une prise en charge réelles", a ajouté M. Berramdane, précisant que cet outil "favorisera le rapprochement des idées et des suggestions exprimées par les acteurs de la société civile, renforcer le lien entre eux et établir un canal de communication permanent entre citoyen et l’état". La mise en œuvre de cette plate forme numérique contribuera, en outre, à "la promotion de l’action associative et le développement de l’esprit institutionnel", a-t-il expliqué.